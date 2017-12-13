В Киеве жители одного из районов хотят назвать местный сквер в честь певца Скрябина

Комиссия по наименованиям при Киевской городской госадминистрации поддержала общественную инициативу жителей массива Виноградарь назвать сквер на улице Порика именем музыканта и певца Кузьмы Скрябина.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Алексей Окопный, который поддерживает общественную инициативу. Теперь она будет вынесена на общественное обсуждение.

Окопный сообщил, что в поддержку именно этого названия жители с помощью фан-клуба певца собрали более 2 тыс. подписей людей, проживающих в пределах пешеходной доступности сквера. Основным аргументом жителей является тот факт, что певец с семьей проживал именно на Виноградаре, люди часто общались с ним и знали, что он живет рядом.

«Сквер в сегодняшнем виде существует с 2015 года, но все время, пока продолжалось его благоустройство, название было не первоочередной необходимости. А теперь нам есть чем гордиться - это ухоженная территория, которую люди выбирают для отдыха с детьми. Настала пора его назвать, и киевляне самостоятельно выбрали понравившийся вариант», - пояснил депутат.

Окопный добавил, что поскольку процедура названия именем лица имеет определенные особенности, то согласие на это нужно было получить в семье. Сейчас такое согласие есть от жены певца Светланы.

При этом депутат обратил внимание, что на общественное обсуждение будет вынесено и другое предложение, поданное от общественной организации, чтобы назвать сквер «Виноградарь».