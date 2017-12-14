Утюг, кувалда и зубные протезы: в метрополитене рассказали о потерянных вещах пассажиров

КП "Киевский метрополитен" сообщил, что пассажиры чаще всего теряют кошельки, зонты, головные уборы, сумки или пакеты с личными вещами. Все это попадает в бюро находок на станции "Нивки".

Читайте такжеМетро на Виноградарь: опубликованы проекты новых станций (фото)"В подземке было утеряно (в 2017 году) 21 мобильный телефон и три электронных гаджета: один ноутбук, один планшет и одна электронная книга. Также пассажирам были возвращены кольцо и денежные средства в сумме 2600 грн.

Некоторые пассажиры забывают в метро неожиданные вещи. Так, среди находок оказались утюг, банка с зубными протезами и кувалда", - отмечают в пресс-службе Киевского метрополитена.

При этом, только треть владельцев возвращаются за утерянными вещами. "Остальное передается в государственную собственность в соответствии с Порядком учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность государства и распоряжением им, утвержденного постановлением Кабинета министров от 25.08.1998 №1340", - говорится в сообщении.

Бюро находок Киевского метрополитена находится на станции "Нивки". Работает в будни с 08:00 по 17:00, в пятницу - с 08:00 по 15:45 (обеденный перерыв с 12:00 по 12:45). Телефон – (044) 238-43-13.