ЮНЕСКО одобрила проект флагштока с самым большим флагом в Киеве - КГГА

Столичная власть презентовала проект установки флагштока Государственного флага Украины ЮНЕСКО для согласования и предварительно получила одобрительную оценку. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета.

“Сейчас раздувается много спекуляций и инсинуаций относительно установления главного флага столицы в Киеве. Знаете, если честно, я удивлен. Раздаются упреки, мол, зачем это нужно? Не время и так далее...”, - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Государственный Флаг Украины – это один из символов государства, его оберег, который способствует национальному единству, консолидации общества, пробуждает чувство гордости за страну. Это - символ за который проливают кровь и отдают жизнь наши герои, отстаивая независимость и свободу Украины. “И сегодня наш флаг – не только символ государственности, а – я бы сказал - еще и символ нашей веры. Веры в себя, в свои силы, в победу Украины! Именно поэтому и возникла идея установки самого большого флага Украины. Установить его мы планируем на территории музея истории Украины во Второй Мировой войне. Такое расположение даст возможность видеть Флаг из многих районов города Киева”, - сказал мэр Киева. - Поскольку речь идет о склонах Днепра, мы презентовали проект ЮНЕСКО для согласования и предварительно получили одобрительную оценку”, - подчеркнул Кличко.

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Относительно стоимости проекта, отметил мэр, это же не просто флагшток. “Чтобы установить металлическую конструкцию высотой 75 метров и весом 85 тонн – это и инженерно технические работы, и обустройство прилегающей территории, и другие работы. Специалисты от КГГА, которые над этим работают, предоставят все расчеты и техническое обоснование”, - отметил Кличко.

Мэр призвал все фракции без лишних эмоций обдумать и сформировать свою позицию относительно установления наибольшего символа нашего государства, чтобы работы не остановились. Поскольку ввести сооружение флагштока в эксплуатацию планируется ко Дню Флага - 23 августа 2018 года.