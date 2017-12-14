В Киеве псевдоминер станций метро проведет следующие пять лет в тюрьме

В Киеве к пяти годам лишения свободы осужден уроженец Винницкой области, который предоставил ложные сообщения о минировании двух станций метро и государственного учреждения.

Читайте такжеВ Одессе задержали псевдоминера международного аэропортаКак сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, после получения сообщений правоохранители и взрывотехники осмотрели станции «Лесная», «Лыбидская» и следственный изолятор, никаких подозрительных веществ и предметов обнаружено не было.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали псевдоминёра - ранее судимого уроженца Винницкой области. Выяснилось, что злоумышленник звонил по мобильному телефону. На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. При этом отметил, что сделал звонки ради развлечения.

Приговором Шевченковского районного суда Киева злоумышленник за совершение уголовного преступления по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности"), приговорен к пяти годам лишения свободы.