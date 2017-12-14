В центре Киева завтра власти без объяснения причин ограничат движение: по случайному совпадению там будет Порошенко

В Киеве 15 декабря ориентировочно с 9:00 до 14:00 в связи с временным ограничением движения транспортных средств вносятся изменения в маршруты общественного транспорта на ул. Лаврской, ул. Цитадельной и ул. Довнар-Запольского. Об этом сообщили в КП «Киевпасстранс».

Читайте такжеВ центре Киева из-за новогодних праздников ограничат движение транспорта

В частности, троллейбусы маршрута № 38 будут курсировать так: ст. м. «Выдубичи» - ул. Киквидзе - бульвар Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Автобусы маршрута № 24 будут курсировать по схеме движения: железнодорожный вокзал «Центральный» - ул. Симона Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - улица Грушевского - улица Шелковичная - улица Институтская - Крепостной переулок - улица Грушевского - улица Московская - улица Омельяновича-Павленко - улица Ивана Мазепы - улица Грушевского, далее по действующему маршруту.

Автобусы маршрута № 31 (ориентировочно с 12:00 до 14:00) будут курсировать от ул. Татарской до Лукьяновской площади.

По информации пресс-службы главы государства, завтра в 11:00 президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятии по случаю начала работы нового Верховного суда, который состоится в «Художественном Арсенале» по адресу ул. Лаврская, 12.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Украины, в 12.00 в отдельном Киевском полку президента Украины по адресу ул. Довнар-Запольского, 7а с участием военно-политического руководства государства состоится торжественная церемония присвоения воинской части почетного наименования с вручением Боевого Знамени и проведения ритуала принесения военной присяги молодым пополнением.