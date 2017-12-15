Кличко о свастике на ханукальном светильнике на Подоле: проявления вандализма в Киеве недопустимы

Любые проявления вандализма в Киеве являются недопустимыми. А виноватые в бесчинствах должны нести ответственность за свои поступки. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя осквернение вандалами ханукии на Подоле.

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"Мне обидно, когда я вижу, как хулиганы портят наш город, который мы совместными усилиями развиваем и делаем по-настоящему европейским. На днях вандалы нарисовали на ханукальном светильнике, который к празднику Ханука был установлен на Подоле, свастику. Коммунальные службы очистили памятник. Но мы обращаемся к правоохранителям с тем, чтобы они разобрались в ситуации и привлечь к ответственности тех, кто совершил акт вандализма, - подчеркнул Кличко. - Киев - европейская столица, где не должно быть места проявлениям ксенофобии и нетерпимости, где неприемлемо неуважение к людям других национальностей и вероисповеданий", - отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что городская власть осуждает любые проявления вандализма. И призвал всех киевлян совместно защищать городское пространство от действий хулиганов и вандалов.

Ханукальний светильник - еврейский символ духовной стойкости и победы святости над нечистотой. Светильник традиционно зажигается в течение восьми дней праздника Ханука.