Кличко рассказал, когда достроят часть Большой Окружной дороги на Оболони

До конца 2018 года столичная власть планирует завершить строительство части Большой Окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства.

Виталий Кличко отметил, что жители Киева ощущают, насколько сложной является транспортная ситуация в столице. «Поэтому мы делаем все, чтобы транспортное сообщение в Киеве отвечало европейским стандартам», – сказал Виталий Кличко.

Мэр добавил, что раньше все города строились таким образом, что транзитный транспорт должен проезжать через центр, создавая дополнительную нагрузку на дорожную инфраструктуру и ухудшая экологическую ситуацию. «И наша задача – в следующем году достроить эту часть Большой Окружной, чтобы грузовики могли ехать в объезд, не перегружая центр города. Это существенно улучшит ситуацию на столичных дорогах», – сказал Виталий Кличко.

Решение о строительстве части Большой Окружной дороги на участке от просп. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской было принято еще в 2001 году, но из-за нехватки финансирования работы остановили. Строительство возобновили в конце 2016 года. Мэр Киева также подчеркнул, что столица рассчитывает на финансовую помощь от правительства в достройке этой дороги.

Виталий Кличко отметил, что протяженность участка – 1,8 км. В рамках проекта предполагается строительство двух путепроводов – на пересечении с ул. Богатырской и железнодорожными путями, строительство подземного перехода в районе вул. Майорова, перекладку инженерных сетей (водо - и газопроводы, канализация), наружного освещения, благоустройство территории. «За несколько месяцев все сваи путепроводов будут установлены. И по расчетам специалистов, уже через 11 месяцев мы сможем открыть эту дорогу», – подчеркнул мэр Киева.

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В свою очередь заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, который также приехал на инспекцию, заметил, что он как киевлянин последнее время видит существенные изменения к лучшему с состоянием столичных автодорог. «И я хочу подтвердить, что Минрегионстрой в рамках финансирования государственного фонда регионального развития готов принять участие в софинансировании этого проекта по достройке Большой Окружной», - сказал он. Лев Парцхаладзе также положительно оценил тот факт, что ремонт дорог является приоритетом для властей Киева. Кроме того он подчеркнул, что общая задача столичной власти и правительства – оперативно достроить Большую Окружную.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Александр Спасибко отметил, что стоимость строительства на этом участке составит 405 млн грн, финансирование происходит за счет городского бюджета и частично из фонда регионального развития. На сегодня потрачено 190 млн грн.

По его словам, уже частично готовы оба путепроводы, продолжаются работы по строительству подземного перехода. Также ведется строительство дороги: завезено и уложено в насыпь песок, осуществляют подготовительные работы к понижению проезжей части дороги вул. Богатырская до проектных отметок.

«Нам ничего не мешает до конца следующего года полностью сдать этот важный для столицы объект. Как только заработает эта развязка, весь транзитный транспорт будет двигаться исключительно по этой дороге, а не через центр столицы. Мы таким образом уменьшим нагрузку на улицу Телиги и Шулявский путепровод и будем проводить его реконструкцию», – добавил Александр Спасибко.

Мэр Киева Виталий Кличко также подчеркнул, что столичная власть в этом году выполнила задачу, которую себе ставила, и отремонтировали 302 км столичных дорог. В течение двух последних лет в Киеве восстановили почти треть автодорог и проездов – 500 км.