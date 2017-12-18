У Кличко сообщили о выводе на борьбу со снегопадом около 450 единиц техники (фото)

16:30, 18 декабря 2017
Киев
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Для преодоления последствий снегопада в Киеве на улицы вывели большое количество снегоуборочной техники.

На дорогах города работает более 450 единиц снегоуборочной техники / фото kyivcity.gov.ua

Около 450 единиц снегоуборочной техники работает на улицах Киева для ликвидации последствий снегопада. Это техника коммунальной корпорации "Киевавтодор", осуществляющая расчистку снега на основных магистралях столицы, тротуарах, жилищно-коммунальных участков (ЖЭУ), которые занимаются уборкой во дворах и межквартальных проездах, а также техника КО "Киевзеленстрой" и другие.

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Коммунальные службы Киева обеспечены достаточным количеством посыпочного материала, передает пресс-служба КГГА.

Настоятельно просим водителей на период снегопада воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать заторов и позволить снегоуборочной технике беспрепятственно курсировать по городу.

В работе задействованы почти 4 тысячи работников ЖЭУ, а также работники дорожно-эксплуатационных предприятий, осуществляющих уборку на остановках общественного транспорта. Город также обращает внимание коммерческих предприятий на необходимость своевременной уборки территории, которая за ними закреплена.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

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