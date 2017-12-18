У Кличко сообщили о выводе на борьбу со снегопадом около 450 единиц техники (фото)
Для преодоления последствий снегопада в Киеве на улицы вывели большое количество снегоуборочной техники.
Около 450 единиц снегоуборочной техники работает на улицах Киева для ликвидации последствий снегопада. Это техника коммунальной корпорации "Киевавтодор", осуществляющая расчистку снега на основных магистралях столицы, тротуарах, жилищно-коммунальных участков (ЖЭУ), которые занимаются уборкой во дворах и межквартальных проездах, а также техника КО "Киевзеленстрой" и другие.
Читайте такжеКиев парализовал мощный снегопад: город сковали 9-балльные пробки, произошло огромное количество ДТП (фото, видео)
Коммунальные службы Киева обеспечены достаточным количеством посыпочного материала, передает пресс-служба КГГА.
Настоятельно просим водителей на период снегопада воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать заторов и позволить снегоуборочной технике беспрепятственно курсировать по городу.
В работе задействованы почти 4 тысячи работников ЖЭУ, а также работники дорожно-эксплуатационных предприятий, осуществляющих уборку на остановках общественного транспорта. Город также обращает внимание коммерческих предприятий на необходимость своевременной уборки территории, которая за ними закреплена.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.