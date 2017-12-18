Снежный плен: киевская власть призывает отказаться на несколько дней от поездок на авто из-за сильных снегопадов

Городская власть Киева призывает водителей воздержаться от поездок на собственных авто и предоставить преимущество общественному транспорту – по прогнозам синоптиков сильные снегопады в Киеве продлятся несколько дней.

Также напоминаем о запрете парковаться в непредусмотренных для этого местах. Убедительно просим не оставлять машины на обочинах дорог, чтобы не создавать сложностей для работы снегоуборочной техники. Транспорт, который будет мешать уборке снега, будет эвакуирован.

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Как уже сообщалось, осложнение погодных условий в виде сильного снега, метели и ветра, в столице продлится до 20 декабря включительно. К тому времени в случае необходимости будет ограничиваться въезд крупногабаритного транспорта в столицу с целью обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники и уменьшение возможности возникновения пробок.

Так, указанное ограничение будет действовать 18 декабря с 17:00 ориентировочно до 22:00 и с 06:00 19 декабря в случае неблагоприятных погодных условий.