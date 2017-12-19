Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снега

Мэр Киева Виталий Кличко минувшей ночью совершил рейд столицей, проверяя, как коммунальные службы справляются с расчисткой улиц от снега. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Видео инспектирования мэром столичных улиц также было опубликовано на YouTube.

В частности, Кличко заехал на вул. Елены Телиги, где на подъеме застрял троллейбус, частично перекрыв движение транспорта. Через сложные погодные условия тягач не мог эвакуировать транспорт более 3 часов.

Ниже на той же улице остановились несколько большегрузных авто, также мешая движению транспорта. Грузовики не смогли преодолеть подъем из-за изношенных шин.

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«Сейчас мы видим застрявшие фуры, и ключевая проблема в том, что шины, на которых они выехали на маршруты, не соответствуют требованиям. Мы вызвали БТРы, они сейчас приедут и будут вытягивать эти грузовики, чтобы они не блокировали движение», – сообщил Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки выпала почти половина месячной нормы снега, поэтому ситуация сейчас является чрезвычайной.

«Мы сейчас включаемся и готовы мгновенно реагировать на любые вызовы. К утру город должен быть почищен, несмотря на то, что снег будет идти всю ночь. Ситуация действительно непростая, но мы делаем все возможное для того, чтобы движение городом не останавливалось.

Он также напомнил, что городская власть запретила въезд большегрузной техники в город, и обратился к правоохранителям с просьбой следить за въездами в столицу и не пускать грузовики, чтобы избежать коллапса и блокировки движения на улицах.

Вместе с Кличко в уборке снега инспектировал и руководитель «Киевавтодора» Александр Густелев, который отметил, что техника будет в усиленном режиме работать до среды, пока не прекратится снегопад.

«Техника будет работать круглосуточно, останавливаясь только для дозаправки топливом или пополнения запаса соли», – отметил он.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что сейчас в Киеве для преодоления последствий снегопада работает 450 единиц снегоуборочной техники.