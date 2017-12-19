Застройка Сенного рынка в Киеве: СМИ выясняли, кто подвергает опасности будущих жильцов (видео)

Жителям домов в центре столицы не до новогодних праздников - с их окон с недавнего открывается «живописный» пейзаж: бетономешалки, кирпичные блоки, строительные краны. "Впрочем власти, кажется, наплевать на их жизненные проблемы!", - говорят журналисты программы "Гроші".

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Здесь, на небольшом клочке земли, пытаются построить целый городок на 14 высоток, самой большой из которых будет здание из 19 этажей. "Когда собирались здесь строить жилой комплекс так называемый, дом начал трещать по всем швам", - рассказывает один из жителей района.

Еще недавно мэр столицы Виталий Кличко лично обещал снести забор и остановить строительство. В то же время эксперты бьют тревогу - жилой монстр подвергает опасности весь микрорайон, не говоря уже о клиентах - будущих жильцах.

Журналисты выяснили, кому выгодно строительство на небезопасном участке.

Как сообщал УНИАН, в ноябре местные власти совместно с активистами заставили застройщика согласиться на компромисс и снизить этажность домов, возводимых по улице Бульварно-Кудрявской, на месте бывшего Сенного рынка. Это предусмотрено Меморандумом о снятии социального напряжения вокруг строительства комплекса зданий по ул. Бульварно-Кудрявской, 15-а в Шевченковском районе Киева.