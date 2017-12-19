Кличко надеется решить вопрос выхода IKEA на украинский рынок в короткие сроки

Мэр Киева Виталий Кличко и менеджер по развитию бизнеса IKEA Юго-Восточная Европа Владислав Лалич (Vladislav Lalic) обсудили перспективы реализации намерений IKEA выйти на украинский рынок. Во время встречи Виталий Кличко отметил, что столица заинтересована в успешной работе ИКЕА в Киеве, поскольку компания предлагает доступную продукцию для украинцев.

«Киев – лидер преобразований в Украине. И поэтому мы заинтересованы, чтобы именно, в первую очередь, в столицу Украины приходили самые известные мировые компании. Чтобы они успешно работали здесь, предоставляли качественный сервис, реализовывали доступную продукцию. Это важно и для потребителей, и для экономического развития нашего города», – отметил Виталий Кличко.

По словам Виталия Кличко, для бизнеса крайне важна стабильность и предсказуемость экономической политики. И поэтому, добавил он, столичная власть ввела открытость и прозрачность в своей работе, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. В частности, отметил мэр, речь идет о дальнейшем устранении административных барьеров, бюрократии и упрощения ведения бизнеса.

Виталий Кличко отметил, что украинцы уже оценили товары, которые предлагает IKEA, и из-за отсутствия компании на рынке Украины вынуждены пользоваться услугами посредников, которые доставляют продукцию в нашу страну. «Украинцы очень ждут появления IKEA на нашем рынке», – сказал мэр Киева.

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Виталий Кличко выразил надежду, что сторонам в короткие сроки удастся достичь необходимых договоренностей и уже впоследствии киевляне получат возможность покупать качественные и доступные товары для дома IKEA.

В свою очередь Владислав Лалич подчеркнул, что на данный момент IKEA изучает варианты самой благоприятной бизнес-модели, которая бы позволила компании реализовать планы в Киеве уже в течение одного-двух лет. Он добавил, что решение о дальнейших шагах будет принято с учетом результатов исследования рынка и предпочтений украинских потребителей.

IKEA Юго-Восточная Европа также реализует стратегию розничного бизнеса IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении. IKEA Юго-Восточная Европа является частью IKEA Group (Ingka Holding B. V.), крупнейшего франчайзи IKEA в мире.