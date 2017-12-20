На въезде в Киев открыли пункт обогрева для путешественников (видео)
11:41, 20 декабря 2017Киев
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Дальнобойщики и другие путешественники могут обратиться к полицейским за помощью, обогреться и выпить горячего чая, зарядить мобильный телефон, получить необходимую информацию.
На въезде в столицу открыли пункт обогрева для путешественников. Полицейские устроили пункт обогрева и помощи участникам дорожного движения на трассе Киев-Чоп на границе Житомирской и Киевской областей.
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Дальнобойщики и другие путешественники могут обратиться к полицейским за помощью, обогреться и выпить горячего чая, зарядить мобильный телефон, получить необходимую информацию и тому подобное.
Сейчас полицейские вместе со спасательными и коммунальными службами оказывают необходимую помощь водителям транспортных средств и высвобождают из снежных ловушек автомобили.
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