На въезде в Киев открыли пункт обогрева для путешественников (видео)

11:41, 20 декабря 2017
Киев
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Дальнобойщики и другие путешественники могут обратиться к полицейским за помощью, обогреться и выпить горячего чая, зарядить мобильный телефон, получить необходимую информацию.

На въезде в столицу открыли пункт обогрева для путешественников. Полицейские устроили пункт обогрева и помощи участникам дорожного движения на трассе Киев-Чоп на границе Житомирской и Киевской областей. 

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Дальнобойщики и другие путешественники могут обратиться к полицейским за помощью, обогреться и выпить горячего чая, зарядить мобильный телефон, получить необходимую информацию и тому подобное.

Сейчас полицейские вместе со спасательными и коммунальными службами оказывают необходимую помощь водителям транспортных средств и высвобождают из снежных ловушек автомобили.

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Теги: #пункт обогрева Киев