На въезде в Киев открыли пункт обогрева для путешественников (видео)

На въезде в столицу открыли пункт обогрева для путешественников. Полицейские устроили пункт обогрева и помощи участникам дорожного движения на трассе Киев-Чоп на границе Житомирской и Киевской областей.

Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса образовалась 7-километровая очередь из грузовиков

Дальнобойщики и другие путешественники могут обратиться к полицейским за помощью, обогреться и выпить горячего чая, зарядить мобильный телефон, получить необходимую информацию и тому подобное.

Сейчас полицейские вместе со спасательными и коммунальными службами оказывают необходимую помощь водителям транспортных средств и высвобождают из снежных ловушек автомобили.