Избирательный конгресс Киевской городской федерации футбола состоится 16 февраля

Известные футбольные функционеры, эксперты и активисты, занимающиеся развитием футбола в столице, создали Киевскую городскую федерацию футбола и планируют провести выборы руководства организации 16 февраля 2018 года. Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель президиума федерации и известный спортивный журналист Валентин Щербачов. Поводом для формирования новой структуры стали итоги скандальной конференции ФФК, проходившей 1 декабря. Собрание, как сообщали СМИ, приняло ряд незаконных решений, тем самым грубо нарушив регламент организации.

По словам Щербачова, их инициативная группа решила покончить с застоем и диктатурой Игоря Кочетова, царивших в Федерации футбола Киева на протяжении последних 15 лет. «Стартует новый проект развития футбола в Киеве. Эта инициатива является примером реального самоуправления и децентрализации, а к ее запуску нас подтолкнула скандальная внеочередная конференция ФФК, прошедшая с многочисленными нарушениями, в частности, при отсутствии необходимого количества голосов для принятия решений», – рассказал Щербачов.

Как сообщил известный спортивный журналист, проект создания новой федерации поддержали большое количество энтузиастов и хорошо известных в футбольном Киеве людей, представляющих все 10 районов столицы. «Мы уполномочены организовать избирательный Конгресс новой организации, который состоятся на НСК «Олимпийском» 16 февраля 2018 года. В ходе работы Конгресса будет избрано руководство Киевской городской федерации футбола и определена стратегия ее деятельности на будущее», – отметил Щербачов. Представитель президиума организации также рассказал, что посещал многие турниры, которые в прошлом якобы организовывала ФФК во главе с Кочетовым: «Там все организовывали тренеры, не было подготовленных арбитров и часто самим родителям приходится выступать в роли рефери, а детям часто было негде переодеться и принять душ после соревнований. Так не должно быть», – подчеркнул Щербачов.

На финансовые нарушения команды Кочетова обратил внимание еще один член президиума Киевской городской федерации футбола, основатель Всеукраинской ассоциации футбола адвокатов Украины Тарас Самборский. «Мы знаем, что никакой отчетности по использованию тех средств, которые поступали в федерацию, как в виде членских взносов, так и перечислений со стороны Федерации футбола Украины, никто видел. Поэтому много вопросов относительно того, куда шли эти средства. Кроме того в ходе внеочередной конференции ФФК были допущены ряд серьезных ошибок и нарушений, оценку которым вскоре дадут компетентные органы», – отметил Самборский.

По его словам, новую федерацию формируют действительно футбольные люди и профессионалы своего дела, которые вкладывают свое время и собственные средства в развитие детского, юношеского и аматорского футбола в Киеве.