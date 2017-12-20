Эксперты считают, что Кличко в целом учел опыт предшественников и смог справиться с уборкой дорог

Киевская власть сделала все возможное, чтобы минимизировать последствия снегопада в столице. Об этом в своем Facebook написал политический эксперт, блогер Владимир Макаровский.

«Нужно признать, что снежный апокалипсис образца марта 2013 года не повторился. Хотя за сутки выпала полумесячная норма снега, видно, как коммунальные службы работают – и дороги техника чистит, и во дворах дворники лопатами машут, и остановки общественного транспорта убирают», – отметил Макаровский.

По его словам, тот факт, что Кличко сам поехал ночью проверять, как идет уборка города, говорит о важности этого вопроса для мэра столицы. Блогер приводит примеры предыдущих руководителей Киева, которые во время масштабных снегопадов обычно «отсиживались» за границей. Однако, по его словам, на сей раз вышло иначе.

«Городская власть сделала все возможное и невозможное: заранее предупредили о снегопаде, попросили не пользоваться личным транспортом, временно запретили въезд фурам, отправили работать 450 единиц техники (раньше было максимум 300), обратились за помощью к армии, разрешили не вести детей в школу и садик», – подчеркнул Макаровский.

При этом он приходит к выводу, что в образовавшихся вследствие снегопада пробках на дорогах в существенной мере виноваты сами киевляне.

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«Водители, которые в ТАКУЮ погоду, несмотря на предупреждения КГГА, отказались от услуг общественного транспорта и выехали на своих личных авто. Граждане, которые припарковали машины так, что это мешает чистить дорогу. Добавим сюда грузовики, которые таки проехали в город на лысой или летней резине, естественно, застряли на подъемах – пусть ночью, но это тоже спровоцировало заторы», – возмутился автор, отметив: «На данном этапе я бы позитивно оценил усилия Кличко и его команды. Молодцы, что учли ошибки «попередников».

Ранее сообщалось, что Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снега.