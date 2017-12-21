Кличко: В проекте бюджета Киева на 2018 год значительно увеличено финансирование образования и здравоохранения

“Понимая, что инвестировать надо в будущее, мы вновь значительно увеличили финансирование на образование и воспитание наших детей. Это - и средства школам и садикам, и новые спортплощадки и школьные стадионы, и надбавки педагогам, многое другое”, – сказал Кличко.

По словам мэра, расходы на образовательные цели, согласно проекту бюджета, составят 13,6 млрд грн. При этом на здравоохранение предусмотрели 9,2 млрд грн, а на социальную защиту — 8,6 млрд грн.

Мэр Киева напомнил, что в этом году в столице открыли 10 вновь построенных и реконструированных детсадов и 3 новых школы на более 1700 учеников. Кличко подчеркнул, что это лучший показатель за последние 12 лет в столице и в Украине.

“Мы и в дальнейшем планируем строить и вводить в эксплуатацию новые учебные заведения, чтобы наши дети получали знания в комфортных условиях и по современным технологиям”, - подчеркнул Виталий Кличко.