На реализацию проектов "Бюджета участия" запланировано выделить 150 миллионов гривен - Кличко

Он напомнил, что второй год подряд в Киеве проходит обсуждение проектов в рамках “Бюджета участия”. “Это реальный инструмент, который дает киевлянам возможность инициировать изменения в своем доме, дворе или на своей улице, подав соответствующий проект на голосование общины. Мы сами не ожидали, что эта инициатива станет такой популярной среди киевлян!” – подчеркнул городской голова.

Кличко подчеркнул, что в этом году в голосовании приняли участие 564 общественные инициативы. “И столько на самом деле интересных идей у людей, особенно молодых, за которыми будущее нашего города! Это свидетельствует о том, что люди становятся более ответственным. Понимают, что за изменения, за комфорт в городе отвечают не только чиновники и депутаты, но и сами жители. И имеют возможность эти изменения воплощать”, - добавил мэр Киева.

Кличко также подчеркнул, что в этом году в Киеве открыли легендарный обновленный Киевский велотрек, восстановили 120 парков и скверов, среди которых лучший – парк “Наталка” на Оболони. По его словам, в следующем году в планах столичных властей сделать в каждом районе Киева парк такого же уровня.

“И “Наталку”, и велотрек, и легендарный стадион “Старт” мы с киевлянами отстаивали вместе. И как мэр столицы, могу сказать, что без активной общественности много важных дел не были бы такими успешными в нашем городе”, - подчеркнул Виталий Кличко.