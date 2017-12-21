На реализацию проектов "Бюджета участия" запланировано выделить 150 миллионов гривен - Кличко
На реализацию проектов “Бюджета участия” на следующий год из городского бюджета планируется выделить 150 млн грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко перед рассмотрением на заседании Киевсовета проект бюджета столицы на 2018 год.
Он напомнил, что второй год подряд в Киеве проходит обсуждение проектов в рамках “Бюджета участия”. “Это реальный инструмент, который дает киевлянам возможность инициировать изменения в своем доме, дворе или на своей улице, подав соответствующий проект на голосование общины. Мы сами не ожидали, что эта инициатива станет такой популярной среди киевлян!” – подчеркнул городской голова.
Кличко подчеркнул, что в этом году в голосовании приняли участие 564 общественные инициативы. “И столько на самом деле интересных идей у людей, особенно молодых, за которыми будущее нашего города! Это свидетельствует о том, что люди становятся более ответственным. Понимают, что за изменения, за комфорт в городе отвечают не только чиновники и депутаты, но и сами жители. И имеют возможность эти изменения воплощать”, - добавил мэр Киева.
Кличко также подчеркнул, что в этом году в Киеве открыли легендарный обновленный Киевский велотрек, восстановили 120 парков и скверов, среди которых лучший – парк “Наталка” на Оболони. По его словам, в следующем году в планах столичных властей сделать в каждом районе Киева парк такого же уровня.
“И “Наталку”, и велотрек, и легендарный стадион “Старт” мы с киевлянами отстаивали вместе. И как мэр столицы, могу сказать, что без активной общественности много важных дел не были бы такими успешными в нашем городе”, - подчеркнул Виталий Кличко.