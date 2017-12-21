Кличко: принятый Радой закон о парковке позволит навести порядок на улицах городов

“Я хочу всех поздравить, в конце концов, через два года после представления проекта, приняли очень важный не только для Киева, а и для всех городов Украины закон”, - сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что принятие закона позволит навести порядок в парковке на улицах городов и привлечь дополнительные инвестиции в строительство паркингов.

В частности, парламент принял в целом закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств» (№ 5364). «За» проголосовали 237 народных депутатов.

Предусмотрено введение законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

В частности, местные органы власти будут иметь право заниматься эвакуацией и штрафованием владельцев транспортных средств, которые припаркованы с нарушением. Закон вступает в действие через полгода после его публикации.