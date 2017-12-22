Кличко опубликовал видео, как изменился Киев в течение 2017 года

«В 2017 году в столице отремонтировано более 300 км дорог и проездов – основных магистралей и проспектов, крупных путепроводов. Нам еще много надо сделать. И мы не сбавляем темпов! Чтобы за несколько лет дороги в столице были европейского уровня», – отметил Виталий Кличко.

Рассказывая о восстановлении инфраструктуры столицы, мэр отметил, что в 2017-ом в Киеве запустили новую нитку канализационного коллектора, восстановили 20 мостов и путепроводов и разработали проекты и начинают строить новые станции метро на Виноградарь. «Восстанавливается и строительство Подольско-Воскресенского моста. А следующим этапом будет метро на Троещину!» – подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме того, отметил мэр, столица создает и восстанавливает общественные пространства. Так, в 2017-ом открыли обновленный Киевский велотрек, создали более полусотни зеленых зон, обновили 70 парков и скверов. «Любимым местом киевлян и гостей стала реконструированная Почтовая площадь. Возобновили свою работу обновленные Киевские фонтаны», – добавил мэр.

Киевский городской председатель подчеркнул, что в 2017-ом впервые за много лет в столице открыли 3 новых школы и 10 детских садов – новых и реконструированных. За три года уменьшили очередь в детсады в три раза – до 5 тысяч детей. И столичная власть делает все, чтобы за несколько лет очереди в детские сады столицы не было.

Также Виталий Кличко отметил, что столица обновляет общественный коммунальный транспорт. «В 2017-ом закупили 45 современных трамваев – комфортных и просторных, с кондиционированием и Wi-Fi. Закупаем 100 новых автобусов. Это позволило создать и новые маршруты в столице», – отметил мэр Киева.