В 2018 году в Киеве продолжат ремонтировать дороги

В 2018 году Киев не собирается сбавлять темпы ремонта дорог. И мы делаем все, чтобы нам не было стыдно за качество обновленного дорожного покрытия. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Он напомнил, что на следующий год продлено действие таможенного эксперимента и 50% средств от превышения плана поступлений будут направлены на ремонт дорог.

Виталий Кличко отметил, что в прошлом году было отремонтировано 200 км дорог и проездов, а в этом году - 302 км. По словам Кличко, новые дороги соответствуют европейским стандартам.

«Все подрядчики дают гарантию на 5 лет. Если будут проблемы, то они за свои средства обязаны отремонтировать поврежденное покрытие. Мы контролируем, чтобы качество дорог было высокого уровня. Европейскому городу - европейские дороги», - подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева напомнил, что в 2017-ом в столице отремонтировано в рамках реконструкции и капитального ремонта 25 объектов, в частности такие важные как Кольцевая дорога, проспекты Воздухофлотский, Глушкова, Победы (окончание), бульвар Дружбы Народов, Русановская Набережная, улицы Раисы Окипной, Васильковская, Набережно-Корчуватская, Михайловская, Льва Толстого и другие. Также сделали текущий (средний) ремонт на 93 объектах. В рамках капитального и среднего ремонта отремонтировано 20 путепровод и 280 внутриквартальных проездов и придомовых территорий.

Оценивая качество ремонта дорог, Кличко отметил, что это, в первую очередь, должны делать киевляне.

«Если киевляне скажут, что они довольны качеством дорог, то это будет самая высокая оценка. Нашу работу могут оценить исключительно киевляне и те люди, которые приезжают в наш город. Могу сказать, что в сравнении с другими регионами Киев показывает тренд качества и масштаб ремонта дорог», - подчеркнул Киевский городской председатель.