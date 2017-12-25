В Киеве в следующем году отремонтируют еще 10 парков

В следующем году в 10 парках в разных районах столицы будет осуществлен капитальный ремонт. И они должны выглядеть не хуже парка «Наталка» на Оболони. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

По словам Кличко, речь идет о такие парки в разных районах: парк им. Рыльского в Голосеевском, парк Партизанской Славы в Дарницком, парк им. Романа Шухевича в Деснянском, парк «Наталка» в Оболонском (вторая очередь), Печерский ландшафтный парк в Печерском, Куреневский парк в Подольском, парк «Совки» в Святошинском, парк «Отрадный» в Соломенском, Сырецкий парк в Шевченковском районах столицы. Кроме того, отметил мэр, столичные власти планируют разбить новый парк на Троещине и завершить ремонт парка Киото.

«У нас большие планы по обустройству парков. Киев - это город-парк. Такого большого количества зеленых насаждений нет ни в одной столице Европы», - сказал мэр столицы.

Виталий Кличко отметил, что столичным властям удалось совместно с активистами вернуть в собственность громады парк «Наталка», стадион «Старт», Киевский велотрек.

«Эти объекты были выведены из собственности общины. А их территории планировали застроить», - добавил столичный градоначальник.

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Кличко отметил, что сейчас парк «Наталка» - одно из любимых мест отдыха киевлян.

«Это золотой стандарт парков. И такие парки должны быть в каждом районе города», - сказал мэр.

Он добавил, что вторая очередь парка «Наталка» будет открыта весной следующего года.

Вспомнил Кличко и о киевский велотрек.

«Я взял на себя обязательства перед общиной, что в столице будет обновленный велотрек. И мы это обязательство выполнили. Велотрек вернули городу, отремонтировали, он работает и жители столицы получают удовольствие », - добавил Кличко.

Виталий Кличко также сообщил, что в следующем году будет открыта после реконструкции первая очередь стадиона «Старт». Там обновят поле, входную группу, будет осуществлено благоустройство территории.

«Я хочу еще раз подчеркнуть - спортивные сооружения должны использоваться исключительно по целевому назначению. Там киевляне должны заниматься спортом», - сказал он.

Виталий Кличко добавил, что в следующем году также завершится реконструкция легкоатлетического манежа на Березняках, который планируют открыть в мае.