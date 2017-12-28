В Киеве в период новогодних праздников будет изменена работа троллейбусов

В Киеве на период новогодне-рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта внесены изменения, в частности, в работу троллейбусов маршрутов № 6, № 16 и № 18.

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Об этом сообщили в КП «Киевпасстранс».

Так, с 20:00 31 декабря 2017 года до 3:00 1 января 2018 года, 1 января 2018 года с 14:00 до 21:00, а также 7 января 2018 года с 12:00 до 15:00 вносятся следующие изменения: троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»; троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусы маршрута № 24 № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Фуникулер в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года будет работать круглосуточно.

Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 года работа общественного транспорта организована по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 года - по расписанию рабочего дня с изменениями.

В ночь с 6 на 7 января 2018 года предусмотрено продление работы подвижного состава на маршрутах, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена.

Работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь будет продлена на 3 часа.

Также в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, до 5 часов утра продлевается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

С перечнем маршрутов, которые будут осуществлять перевозки пассажиров в новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, можно ознакомиться по ссылке.