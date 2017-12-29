Братья Кличко вспомнили детство, и переодевшись в дедов Морозов, поздравили украинцев на Софийской площади (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Праздничный видеоролик он записал вместе с братом Владимиром и выложил его на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В видеоролике мэр Киева сначала дома разглядывает подарки, о которых мечтал в детстве, – фигурки индейцев и кубик Рубика и пробует чурчхела – “вкус детства”, как говорит мэр. В это время в костюме Деда Мороза появляется Владимир Кличко, который, собственно и принес подарки брату.

“Новый год и Рождество... самые Светлые ожидания и щемящие воспоминания детства. На самом деле, все мы, как и в детстве, мечтаем о сказку и новогоднее чудо. Не надо этого стесняться. И чудо обязательно произойдет”, - убеждает Виталий Кличко.

Братья Кличко в костюмах Дедов Морозов посетили и Рождественский городок на Софийской площади, пообщались и пофотографировались с детьми и взрослыми.

“Каждый из нас верит, что следующий год будет лучше, удачнее, и исполнятся самые заветные мечты”, - отметил мэр Киева.

Братья Кличко пожелали всем украинцам мира, любви родных и близких и чудес вокруг – маленьких и больших. “Творите добро и оно пойдет за вами!” – призвали киевлян Виталий и Владимир.