Кличко опубликовал свой "фотоотчет" за год (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал фотоподборку с яркими моментами уходящего 2017 года. Подборка с фото обнародована на официальном канале партии "Удар" Виталия Кличка на Youtube.

"Друзья! Этот год был непростым, напряженным, но результативным. 2017-й в фото", - написал Виталий Кличко.

Наопмним, ранее братья Кличко в костюмах Дедов Морозов пожелали украинцам не стесняться и верить в чудеса. Также бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выразил уверенность, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся.