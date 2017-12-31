Кличко пообещал в следующем году показать проект Генплана Киева

В следующем году столичная власть представит проект Генерального плана Киева. Об этом в эфире телеканала Newsone заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы сейчас готовимся презентовать общественности Генеральный план столицы. И каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить», - сказал Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко пообещал в следующем году продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов в КиевеОн подчеркнул, что необходимо положить конец хаотичной застройке в столице. Кроме того, добавил мэр, следует ввести практику, что одновременно с жилыми домами должна строиться социальная инфраструктура. В частности, речь идет о школах, детских садах и медицинских учреждениях.

«Это должен быть стратегический план развития нашего города. Но, однозначно, без общественных обсуждений мы его утверждать не будем», - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в следующем году отремонтируют еще 10 парков.