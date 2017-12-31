Кличко: Весной мы презентуем концепцию развития сферы парковки в столице

Весной следующего года мы презентуем концепцию развития сферы парковки в столице, что позволит, наконец, навести порядок на улицах Киева. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone.

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Он напомнил, что парламент наконец принял в целом закон о парковке, который дает полномочия местным властям навести порядок с парковкой на улицах городов. По словам Кличко, сейчас в Киеве мы наблюдаем хаотическую парковку, поскольку водители бросают свои машины в запрещенных для парковки местах. «Много паркингов пустые потому, что каждый водитель руководствуется логикой - почему я должен платить за паркинг, когда я могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет», - сказал мэр Киева.

Он добавил, что принятие закона о парковке позволит и привлечь инвестиции в строительство новых паркингов, в том числе перехватывающих на окраинах города. «Мы также будем строить перехватывающие паркинги. Человек должен знать, если приехать в центр Киева, то припарковаться будет дорого», - подчеркнул городской голова. По словам Виталия Кличко, это является мировой практикой. «Это работает во всем мире. И весной мы будем презентовать концепцию развития парковок в городе Киеве», - добавил Киевский городской голова.