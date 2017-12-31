За последние два года доходы бюджета Киева выросли почти вдвое

Столичной власти удалось почти вдвое увеличить доходы бюджета Киева на протяжении последних двух лет. И эти средства направляются на финансирование приоритетных сфер. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone.

Кличко отметил, что Киевсовет утвердил бюджет-2018 с доходной частью 49,1 млрд грн. При этом он напомнил, что два года назад бюджет столицы был 27 млрд грн. «Наша задача - наполнять бюджет, чтобы эти деньги вкладывать в развитие инфраструктуры. И результат мы уже видим», - сказал Киевский городской голова.

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По словам мэра, именно увеличение доходов бюджета позволило в этом году построить и реконструировать 10 детских садов и 3 новые школы.

Кличко добавил, что больше всего средств в следующем году городская власть планирует направить на образование киевлян. В частности, на это будет выделено 13,6 млрд грн. При этом, отметил мэр, 9,1 млрд грн планируется направить на охрану здоровья и 8,7 млрд грн – на социальную защиту киевлян. «Финансирование образования увеличили на 28%, медицины – 19% и соцзащиты – на 18% по сравнению с прошлым годом. И это положительная динамика, которую мы планируем сохранить», - подчеркнул Виталий Кличко.