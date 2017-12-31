Кличко о деле Довгого: если будет такая динамика, то скоро и Черновецкий вернется

Такие, как экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий, должны нести ответственность за свои незаконные действия. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone.

«Если человек нарушает закон, никаких исключений не должно быть. Он должен отвечать за свои действия», - сказал мэр Киева.

Кличко отметил, что был депутатом Киевсовета, когда Довгий был секретарем Киевсовета. «Я был депутатом в то время. И видел, как принимались решения, которые были манипуляции, происходил дерибан земли», - сказал Виталий Кличко.

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Он заметил, что некоторые бывшие депутаты Киевсовета стали народными депутатами и при проверке правоохранителями их действий заявляют о якобы политические преследования и избегают должного наказания. «Если будет такая динамика, то так и Черновецкий скоро вернется и будет рассказывать как хорошо он работал», - добавил Виталий Кличко.

В то же время он подчеркнул, что много проблем в столице, которые есть сейчас, достались действующей власти в наследство. «Ведь разворовывались большие деньги, средства не вкладывались в инфраструктуру нашего города. Это, к сожалению, тормозило развитие нашего города. И моя задача - восстановить динамичное развитие Киева», - подчеркнул Виталий Кличко.