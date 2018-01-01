В Киеве начался факельный марш ко дню рождения Бандеры (фото, видео)

19:03, 01 января 2018
Киев
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Факельный марш проходит под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!».

Поліція Києва

Более тысячи сторонников политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода», национально-освободительного движения «Правый сектор», партии «Национальный корпус» и других националистических организаций в центре Киева проводят факельный марш по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Пока марш проходит без нарушений / Полиция Киева

Читайте такжеБезопасность во время мероприятий к годовщине со дня рождения Бандеры обеспечат почти 2 тысячи правоохранителейКак передает корреспондент УНИАН, шествие началось с проезжей части улицы Владимирской, на которой участники марша перекрыли четыре полосы.

Участники факельного шествия держат в руках флаги Украины, красно-черные флаги, «Национального корпуса», а также символику «Свободы», «Правого сектора», «Конгресса украинских националистов», всеукраинской организации «Сокол» и других националистических объединений.

В начале колонны участница акция несет портрет Бандеры. Участники марша пройдут по улице Владимирская, бульвару Тараса Шевченко, улице Крещатик и завершат акцию проведением вече на Майдане Незалежности.

Факельный марш проходит под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!».

Перед началом марша народный депутат Украины Андрей Ильенко заверил журналистов, что шествие будет мирным.

За порядком следят 100 правоохранителей \ Полиция Киева

По его словам, сегодняшнее шествие касается не только истории, но и актуальных вопросов. «По завершению марша состоится митинг. На митинге будут обсуждаться не только вопросы истории, но и актуальные политические вопросы современности, и, собственно, планы патриотических националистических сил на год: как мы видим ситуацию в стране, что мы считаем необходимым сделать для того, чтобы прекратить бардак, имеющий место в нашем государстве, прекратить абсолютную бездеятельность, коррупционность и антинародность нынешней власти», - заявил Ильенко.

Факельный марш сопровождают правоохранители.

Участники акции несут флаги Украины и другие флаги \ Полиция Киева
Также участники акции несут портрет Бандеры \ Полиция Киева

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Теги: #факельное шествие#факельное шествие в Киеве