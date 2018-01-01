На Майдане Незалежности в Киеве участники факельного шествия проводят вече

На Майдане Незалежности в Киеве проходит вече с участием участников факельного шествия по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Читайте такжеВ Киеве начался факельный марш ко дню рождения Бандеры (фото)Как передает корреспондент УНИАН, сторонники политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода», национально-освободительного движения «Правый сектор», партии «Национальный корпус» и других националистических организаций с факелами прошлись по центральным улицам столицы от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Незалежности.

На проезжей части улицы Крещатик, возле Майдана Незалежности, они установили импровизированную сцену. Сейчас здесь проходит вече, на котором вспоминают Бандеру и героев, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся факельный марш по случаю годовщины со дня рождения Бандеры. Как передает корреспондент УНИАН, в нем принимали участие более тысячи сторонников «Свободы», «Правого сектора», «Национального корпуса» и других националистических организаций. Участники акции собрались в парке Шевченко, откуда отправились по центральным улицам столицы к Майдану Незалежности. По данным Министерства внутренних дел, в марше участвовали несколько сотен человек, колонну сопровождали около 100 правоохранителей.

Ранее в МВД сообщали, что 1 января в 20 регионах Украины запланировано проведение 54 массовых мероприятий по случаю годовщины со дня рождения Бандеры, в которых примут участие более 8,4 тыс. человек. В охране порядка будут задействованы почти 2 тыс. работников правоохранительных органов.