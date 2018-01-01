В Киеве завершились мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Бандеры

В центре Киева завершились мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Как передает корреспондент УНИАН, факельное шествие в честь дня рождения Бандеры завершилась вече на Майдане Незалежности. Участники акции перекрыли три полосы движения на улице Крещатик возле Майдана Незалежности, где была установлена импровизированная сцена.

Читайте такжеВ Киеве начался факельный марш ко дню рождения Бандеры (фото, видео)«Сегодня, друзья, очень важно, что вместе собрались практически все националистические силы, все патриотические силы, потому что именно за ними будущее. Потому что, если кто-то считает, что в Украине возможна революция без националистов, то они глубоко ошибаются, так же как кто-то, возможно, считал это четыре года тому назад во время Революции достоинства», - заявил, выступая со сцены, народный депутат Украины Андрей Ильенко.

Он подчеркнул, что националисты больше пролили крови и во время Революции достоинства, и на Донбассе. «И мы понимаем, что кровь украинцев, которая проливается на востоке нашего государства, проливается не ради олигархических недобитков, не ради барыг, не ради их офшоров, их коррупционных схем, их лжи, их страха, а она проливается ради великого Украинского государства», - подчеркнул Ильенко.

В этой связи он добавил, что задачей националистов является именно построение этого государства. По его убеждению, нынешняя власть не является украинской по духу.

«Сегодня перед нами стоят большие вызовы. Мы понимаем, что следующий год будет очень трудным. Мы понимаем, что нынешняя власть хочет идти на преступные шаги. Они хотят распродать украинскую землю. Они хотят распродать остатки украинских стратегических предприятий. Они хотят сдать Украину в связи с позорными Минскими соглашениями», - отметил Ильенко.

В свою очередь член высшего совета партии «Национальный корпус» Александр Алферов назвал коррупцию одним из главных вызовов, стоящих перед государством. «Это государство находится без сознания. Эта власть находится над всем тем, что мы называем Украиной», - сказал Алферов.

Член провода «Правого сектора" Дана Виноградова призвала участников акции объединиться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. «Однажды в истории Украины уже была подобная ситуация, когда толерантные либералы потеряли Украинское государство. И сейчас украинская нация должна быть как никогда сплоченной. Украинская нация должна быть под единым началом, под началом людей, которые верят в свой народ, которые верят в своё государство, под началом людей, которые жертвуют ежедневно и ежеминутно за свою нацию и за свой народ без какой-либо для себя выгоды», - подчеркнула Виноградова.

По ее убеждению, нельзя допустить, чтобы «негодяи», используя простых людей, «расчистили себе путь к власти».