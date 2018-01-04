В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 миллионов

В этом году на плановые работы по реконструкции объектов киевского канализационного хозяйства город направит более 120 миллионов гривень. Прежде всего, масштабные работы выполнят на Новодарницком канализационном коллекторе, где несколько недель назад произошла авария, и на Борщаговском канализационном коллекторе.

Об этом во время инспекции противоаварийных работ на Новодарницком канализационном коллекторе на пересечении улиц Тростянецкой и Горловской заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Напомним, 15 декабря прошлого года произошла авария на Новодарницком канализационном коллекторе, диаметр которого 2900 мм и глубина залегания 10 м. В результате действия газовой коррозии несущая способность была утрачена, верх трубы разрушился и образовалась пропасть земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра.

"Для ликвидации аварии "Киевводоканалом" привлечен подрядчик – "Метрострой". Работы продлятся еще в течение месяца, поскольку ситуация осложнена большим количеством подземных коммуникаций: высоковольтных электрических кабелей – 10 вольт, газопроводами среднего и низкого давления. То есть работы проводятся в достаточно опасных условиях. На период ликвидации аварии установлена временная перекачка стоков. Движение трамвая № 8 приостановлено, вместо него от улицы Славгородской до метро "Позняки" курсирует рейсовый автобус и другие дополнительные маршруты", – отметил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что подавляющее большинство канализационных сетей Киева строилось примерно 50 лет назад.

"Объекты канализационного хозяйства повреждены газовой коррозией, что в будущем приведет к аварийным случаям. В прошлом году мы построили вторую нить Главного городского канализационного коллектора вместо существующего аварийного. И планируем постепенно осуществлять замену и реконструкцию более локальных коллекторов. На проведение ремонтных работ на Новодарницком коллекторе выделили 20 миллионов гривень, еще около 100 миллионов гривень выделили на другие коллекторы, расположенные в Киеве. В частности, в этом году мы завершим работы по замене Борщаговского коллектора, где в 2015 году произошло две масштабные аварии", – подчеркнул Пантелеев.