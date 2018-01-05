Кличко призвал немецких политиков к дальнейшей поддержке Украины

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на ежегодной конференции партии Христианско-социальный союз Германии и ответил на вопросы немецких политиков. Мероприятие состоялось в баварском городе Зеон, сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко отметил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке западных партнеров.

«Как Украина заинтересована в поддержке сильных и успешных партнеров и соседей, так и Европа сегодня заинтересована в стабильной и сильной Украине», – отметил мэр Киева.

Дискуссия одной из панелей конференции была посвящена экономической ситуации, вызовам, которым сегодня противостоит Украина, и изменениям, которые Украина должна воплотить. В частности, речь шла о неотложности эффективной борьбы с коррупцией, которая мешает развитию украинского государства.

«Немцев сегодня очень интересует, как дальше будет развиваться Украина, урегулирование ситуации на востоке нашего государства, звучало и много вопросов относительно борьбы с коррупцией, – сказал Кличко. – Речь шла о поддержке Украины – финансовойи политической. Это сегодня очень важно для нашей страны», – отметил Кличко в комментарии журналистам.

Христианско-социальный союз – политическая партия, которая входит в блок с Христианско-демократической партией Германии (ХДС-ХСС), и имеет с ней объединенную фракцию в Бундестаге. ХСС является правящей партией земле Бавария.

В конференции Христианско-социального союза приняли участие глава партии, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, председатель группы ХСС в Бундестаге Александр Добриндт.

В этом году в Киеве планируют открыть представительство земли Бавария в Украине.