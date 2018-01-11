Кличко поручил остановить скандальное строительство на Печерске

Незаконное строительство на Мичурина, 44 остановлено. Прокуратура должна выяснить все правовые обстоятельства этой застройки, а полиция - обеспечить соблюдение правопорядка. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции соответствующего строительства, на которую он пригласил прокурора Киева Романа Говду и руководителя главного управления Национальной полиции столицы Андрея Крищенко.

«Сейчас мы находимся на Печерске, где стоимость земли едва ли не самая дорогая в Украине. Здесь возникла конфликтная ситуация, потому что строительство ведется без каких-либо разрешительных документов. И я благодарен, что общественность обратилась к нам, сообщила об этом объекте. Застройщик должен безотлагательно остановить это строительство», - сказал столичный голова. Он отметил, что была проведена проверка, которая подтвердила отсутствие необходимых разрешений, строительных условий, проекта, документов на землю и согласований городской власти. «Здесь началось строительство и это вызвало возмущение у общественности, у местных жителей. Мы выехали на место. Я пригласил руководителя Киевской полиции и прокурора столицы, чтобы они увидели это строительство и взяли ситуацию под личный контроль. Мы должны действовать исключительно в правовом поле, чтобы таких хаотичных застроек не было, - добавил Виталий Кличко. - Поэтому у меня просьба к прокуратуре и полиции в соответствии с их обязанностями выполнить мое обращение относительно изучения этого вопроса и приостановки строительства. Забор будет демонтирован. Строительство - приостановлено. И мы ждем от правоохранительных органов заключений относительно этого строительства. Такой строительной анархии в столице не должно быть!» - подчеркнул Киевский городской председатель.

Кроме того, подчеркнул Виталий Кличко, к безответственным застройщикам должны быть применены соответствующие правовые меры, чтобы прекратить хаотичную застройку столицы. «Любое строительство должно быть согласовано в соответствии с законом. А те, кто нарушают закон, должны по закону и отвечать», - подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что никаких исключений не должно быть, несмотря на финансовые рычаги или политические связи застройщиков.

В свою очередь, представитель застройщика в присутствии прокурора Киева и главы столичной полиции сказал о прекращении строительства.

Мэр Киева также поручил представителям столичного благоустройства обеспечить демонтаж забора вокруг этого строительства. Демонтаж начали сразу после инспекции.