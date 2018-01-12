Кличко проехался на новом трамвае PESA, партия которых поступила в столицу в конце прошлого года

Столичные власти продолжают обновлять подвижной состав общественного транспорта. И мы делаем все, чтобы этот транспорт был современным и удобным. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра новых трамваев, которые закупил город. Мэр также проехался на одном из новых трамваев PESA, которые будут курсировать на Борщаговский линии скоростного трамвая.

Кличко напомнил, что за прошедшие годы столица закупила почти 100 автобусов, более 100 троллейбусов и 45 трамваев. В конце декабря Киев получил очередную партию современных польских трамваев PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Большинство из них уже курсирует на Борщаговской линии скоростного трамвая. «Я очень рад сегодня представить новые трамваи. Обновление подвижного состава транспорта - один из приоритетов для столичных властей, - отметил Кличко. - Сейчас мы едем в трамвае 5-го поколения. Он отвечает всем европейским требованиям. И такой современный транспорт, как сейчас на Борщаговской линии, должен курсировать на всех трамвайных маршрутах города», - подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, в некоторых районах города нужно переложить трамвайные пути, чтобы запустить новые современные трамваи. «И в этом году мы запланировали переложить пути на нескольких маршрутах. Это - первый шаг. А впоследствии весь общественный транспорт в Киеве должен отвечать современным требованиям», - добавил он. В частности, в этом году предусмотрена реконструкция трамвайной линии на Подоле, на Левом берегу, реконструкция трамвайных переездов. Мэр отметил, что именно после этого будут закупаться новые трамваи. В общем в Киеве подвижной состав трамваев - около 400 единиц.

Виталий Кличко также рассказал, что новые трамваи PESA уже начали оформлять портретами выдающихся украинцев, киевлян. В частности: Анны Киевской, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского и других. Кроме того, в каждом трамвае установлен видеоэкран, на котором будут демонстрировать короткий видеоролик о той или иной выдающейся личности. «Это будет интересно и полезно как горожанам, так и туристам. Ведь это - история нашего города», - подчеркнул Киевский городской председатель. Первыми на маршрут уже выходят "Анна Киевская" и "Ярослав Мудрый".

Виталий Кличко также рассказал, чем обусловлен выбор именно трамваев польского производства. «Одна из договоренностей с польской стороной - открыть сервисный центр в Киеве, а впоследствии и собирать трамваи в столице. Это - рабочие места для киевлян, это инвестиции и это трамваи, на которых будет написано «Сделано в Киеве», - добавил мэр столицы. Кроме того, заметил он, со Львова до Киева должны были поступить закупленные трамваи, однако сроки их поставки постоянно меняются. «Они уже должны были ездить по Киеву, но мы до сих пор ждем, когда же эти трамваи прибудут в столицу», - сказал Киевский городской голова.

Виталий Кличко также подчеркнул, что ежедневно пассажиропоток на Борщаговской линии скоростного трамвая составляет 160 тысяч человек. Сейчас продолжается капитальный ремонт станций на этой линии.

Кличко также осмотрел отремонтированную и обновленную станцию линии скоростного трамвая «КПИ». Уже отремонтирована и станция «Полевая». Обновление всех станций планируют завершить до конца весны этого года. Капитальный ремонт включает полный ремонт систем электроснабжения с заменой электрощитового оборудования; замену разбитого, отсутствующего стекла навесов над платформами и полную обработку металлоконструкций; замену покрытия фэм на платформах; восстановление внешнего покрытия парапетов платформ; восстановление полов и потолков в вестибюлях станций. Кроме того, предусмотрена полная замена всех входных групп на входах и выходах со станций; ремонт подземных переходов с восстановлением освещения; устройство декоративной подсветки входов к переходу и самого перехода; замена систем навигации.

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Виталий Кличко также отметил, что столичная власть делает все, чтобы передвигаться по Киеву общественным транспортом было комфортно всем, в том числе маломобильным группам населения. Например, в 2016 году было установлено 18 подъемников для маломобильных групп населения на 5-х станциях Борщаговской линии скоростного трамвая. Кроме того, в прошлом году был проведен тендер на закупку подъемников для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В 2017 году уже установлено 2 комплекта подъемников на ст. «Полевая».

Также предусмотрены средства на разработку технико-экономического обоснования продления Борщаговской линии скоростного трамвая до Дворца спорта. В частности, в планах строительство 9 новых станций скоростного трамвая.