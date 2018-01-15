В Киеве работают все школы, несмотря на вспышку кори (видео)

Карантин из-за кори. Часть украинских школ закрыли для посещения из-за вспышки инфекции.

Как говорится в сюжете ТСН, в частности на вынужденные каникулы ушли школы Ивано-Франковска. Там с начала года в инфекционную больницу попали более 30 детей. Почти половину из них госпитализировали в минувший четверг, 11 января.

В 7-ми одесских школах отныне вводят уроки по видеосвязи.

Запрет на посещение действует и в Киеве, однако школы работают.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве не привитых от кори детей не будут допускать к обучению в школах и посещение детских садов. Отмечалось, что в столичных учебных заведениях карантин не объявляется, но вводятся предупредительные и профилактические меры для предотвращения эпидемии кори. Также рекомендовано ограничить проведение спортивных и культурных массовых мероприятий в столице.

Однако как отметил и. о. директора одной из столичных школ Евгений Сидоркин, сегодня в школе раздали уведомления о том, что детей без прививки не допустят до занятий при соответствующем распоряжении КГГА. Но пока такого распоряжения нет, поэтому дети посещают школу.