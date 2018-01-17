Кличко: Мы продолжаем закупать снегоуборочную технику, чтобы оперативно убирать город

Киевская власть продолжает закупать современную снегоуборочную технику. И мы сегодня будем делать все, чтобы оперативно справиться с последствиями снегопадов, которые ожидаются в ближайшие дни. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра обновленного парка снегоуборочной техники «Киевавтодора».

Кличко подчеркнул, что Киев подготовился к возможным снегопадам. Мэр заверил, что коммунальные службы будут работать быстро и эффективно, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашего города.

Кличко добавил, что для ликвидации последствий снегопадов «Киевавтодор» имеет специальную снегоуборочную технику – новую и капитально отремонтированную. В конце прошлого года «Киевавтодор» приобрел еще 32 единицы новой спецтехники.

В частности, закупили 22 многофункциональные всесезонные подметально-уборочные машины BUCHER CityCat 2020. Они применяются в работе на протяжении всего года - зимой для уборки от снега тротуаров, а весной и летом - для уборки улично-дорожной сети. «Я проехался только что за рулем универсальной машины для уборки, которую можно применять в течение всего года. В конце прошлого года мы закупили 22 единицы такой техники. Всего таких машин сейчас у нас сейчас 34. И есть потребность покупать еще», - сказал мэр.

Кличко напомнил, что такую спецтехнику «Киевавтодор» получал и в 2016 году, и за это время она хорошо себя зарекомендовала в работе.

Кроме того, подчеркнул Виталий Кличко, недавно также было закуплено 8 снегоуборочных машин на базе трактора Foton, которые благодаря своей компактности и мобильности рассчитаны, в первую очередь, для уборки от снега тротуаров. Также приобретено 2 эвакуатора на базе автомобиля КрАЗ, которые в случае чрезвычайных ситуаций смогут выполнять функции снегоуборочной техники и «вызволять из ловушки» общественный транспорт и большегрузные автомобили, которые блокируют движение другого транспорта, создавая пробки на дорогах.

Виталий Кличко подчеркнул, что уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные снегопады. «И мы делаем все, чтобы справиться с этим вызовом», - добавил мэр.

В течение последних 3-х лет «Киевавтодор» получил 107 единиц спецтехники, в том числе 82 единицы снегоуборочной. Это комбинированные машины с переменным оборудованием, соле - и пескоразбрасыватели, тракторы со специальным оборудованием и тому подобные. Среди них и 17 единиц многофункциональной снегоуборочной техники «МАN» и «Mercedes», которую в 2016 году столица получила в качестве подарка от правительства Германии по личной договоренности мэра.

Виталий Кличко подчеркнул, что в целом к зимнему сезону «Киевавтодор» подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. Кроме того, добавил мэр, на случай затяжных снегопадов, заключено 159 договоров на привлечение вспомогательной уборочной техники организаций.

«Мы делаем все, чтобы обновлять парк и закупать современную уборочную технику. Наша задача – быстро убрать улицы в случае непогоды и обеспечить жизнедеятельность города», - сказал мэр Киева.