Кличко: в этом году мы продолжим ремонтировать медучреждения и покупать новое оборудование

В этом году мы продолжим закупать новое медицинское оборудование и ремонтировать учреждения здравоохранения, чтобы киевляне получали надлежащую медпомощь. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции ремонтных работ в Киевской городской клинической больнице № 12 и детской клинической больницы № 7.

Мэр Киева отметил, что для столичной власти реформирование здравоохранения является одним из приоритетов. Он подчеркнул, что расходы на медицину в бюджете столицы в этом году существенно увеличены и составляют 9,1 млрд грн.

«Наша задача - создать современные условия для пациентов и врачей. Поэтому мы продолжаем покупать современную медицинскую технику и ремонтировать больницы. Люди, которые обращаются к врачам, должны получать эффективную помощь», - сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году в столице продолжались работы по капитальному ремонту, реконструкции, строительству учреждений здравоохранения. По словам Кличко, все столичные медучреждения должны отвечать современным требованиям.

В этом году столичная власть продолжит реконструкцию и ремонт медицинских учреждений в Киеве и закупку нового оборудования.

Детская клиническая больница № 7 Печерского района, которую посетил мэр, оказывает медицинскую помощь детям от 1 месяца до 17 лет. Функционирует с ноября 2006 года и ее мощность 120 коек.

Здесь была проведена реконструкция на почти 47 млн грн. В частности, усилен фундамент заведения, выполнены работы по ремонту и окраски фасада, мощению тротуарных плиток, осуществлено благоустройство и озеленение территории.

Также проведен капитальный ремонт помещений отделения лучевой диагностики. Здесь установили и новый аппарат МРТ стоимостью почти 40 млн грн. За время работы обследовали уже почти 500 детей. Приобретение нового МРТ позволяет проводить исследования всех органов и визуализировать малейшие детали без искажений. Кроме того, в отделении лучевой диагностики отремонтировали компьютерный томограф. «Качество оборудования - высокое. Спрос на обследование есть. И это означает, что нам нужно и дальше делать все возможное, чтобы улучшать качество оказания медицинской помощи», - подчеркнул Кличко.

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Также в больнице осуществили капитальный ремонт помещений отделения восстановительного лечения. В частности, ванного зала, бассейна, зала лечебной физкультуры и коридора. Приобретены новые осушители воздуха в бассейне, новая мебель.

Мэр Киева ознакомился и с ходом ремонтных работ в ряде отделений Киевской городской клинической больницы №12.

Это - многопрофильное учреждение, которое оказывает медицинскую помощь с 1983 года. Здесь функционируют 12 отделений. Мощность 636 коек.

Столичная власть заканчивает ремонт и закупила новое оборудование для отделения неотложной (экстренной) медицинской помощи и двух травмпунктов (опорно-двигательный и челюстно-лицевой). Мэр напомнил, что на реконструкцию приемного и специализированных отделений выделено 91 млн грн. При этом на 60 млн грн закупили новое медоборудование (лапароскопическое, эндоскопическое, анестезиологическое, лабораторное и иное).

«Наша задача - чтобы все слои населения могли получить современную медицинскую помощь. И такие условия, как в этой больнице, должны быть в каждой больнице нашего города», - сказал Киевский городской голова.

В свою очередь главный врач Киевской городской клинической больницы №12 Таисия Лобода отметила, что ввод в действие отделения неотложной медицинской помощи позволит более оперативно и эффективно оказывать экстренную медицинскую помощь, улучшить качество и скорость диагностики и лечения пациентов.

По ее словам, здесь увеличили количество универсальных операционных и смотровых на первом этаже заведения. «Больница предусмотрена и для оказания медицинской помощи при массовом поступлении пациентов в случае чрезвычайных ситуаций. Идеология заключается в следующем - больного привезли в больницу и его никуда не должны отправлять дальше. Всю необходимую помощь должны оказать здесь», - сказала Таисия Лобода.