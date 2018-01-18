Кличко: Городской штаб будет работать круглосуточно, чтобы оперативно ликвидировать последствия снегопадов

Городской оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций будет работать в круглосуточном режиме для незамедлительного принятия мер во время снегопадов. И контролировать ситуацию поможет система видеонаблюдения. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время рабочего визита в Центр организации дорожного движения по обеспечению работы Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций во время осложненных погодных условий.

Кличко напомнил, что в рамках деятельности Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в Центре организации дорожного движения создана оперативная группа, которая занимается обеспечением скоординированной работы представителей ГСЧС, полиции и коммунальных служб. В частности, группа осуществляет мониторинг местонахождения и режима работы снегоуборочной техники с помощью GPS-трекеров. Виталий Кличко отметил, что на сегодня около 500 GPS-трекеров установлены на коммунальную спецтехнику, в том числе и снегоуборочную, за передвижением которой можно наблюдать на отдельном сайте. Мэр Киева непосредственно в штабе в реальном времени смог проконтролировать работу техники на Европейской площади. «Мы можем в онлайн режиме получить информацию по каждому району, по каждому ШЕУ. Вы неоднократно видели, что во время снегопадов мы выезжали и контролировали местонахождение техники. Сейчас не нужно постоянно ездить. За передвижением техники мы можем наблюдать как по карте, так и благодаря камерам видеонаблюдения», - сказал Кличко. Он отметил, что информацию о местонахождении техники могут видеть и киевляне.

Система также позволяет каждые полчаса осуществлять видеомониторинг дорожной ситуации на 23-х наиболее сложных спусках и подъемах и информирование соответствующих служб в случае осложнений. Также осуществляется организация дежурства автомобильных эвакуаторов на наиболее сложных участках для обеспечения уборки снега.

Мэр отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро на улицы Киева выведены 453 единицы техники. «Вся техника на улицах, в режиме ожидания в разных районах города. И готова приступить к уборке снега», - сказал Виталий Кличко. Кроме того городской голова напомнил, что к городу приостановлен въезд большегрузного транспорта. Для водителей таких авто обустроены пункты обогрева на съездах в город.

Мэр подчеркнул, что система работает в рамках Smart City. Он напомнил, что в столице установлено уже 6 тысяч видеокамер, а к концу этого года их должно быть более 10 тысяч. И это позволяет получать оперативную информацию о ситуации в городе.

По словам Виталия Кличко, система также будет использоваться после вступления в действие закона о парковках, чтобы прекратить хаотическое парковки в городе.

Также в рамках инициативы Kyiv Smart City Киевская городская государственная администрация совместно с Управлением патрульной полиции в городе Киеве и навигационным сервисом Waze начали воплощать партнерскую программу для эффективного управления городским трафиком, улучшения комфорта и безопасности на дорогах Киева с привлечением коммунальных, дорожных и аварийных служб, полиции. Уже сегодня осуществляется взаимный обмен информацией для оптимизации дорожной ситуации в городе, актуализации изменений в схеме движения с целью эффективного реагирования служб на различные проблемы. В том числе, карту перекрытий дорог в Киеве обновлять непосредственно работники Патрульной полиции.

Центр организации дорожного движения занимается совершенствованием и развитием Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД); содержанием технических средств регулирования дорожным движением (светофоры, дорожные знаки, «лежачие полицейские»); разработкой схем организации дорожного движения, в том числе во время массовых мероприятий; обеспечением работы Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сейчас внедряются функции по обеспечению проведения массовых мероприятий; весоизмерительного контроля грузового транспорта на въездах в город; создание единой электронной базы дислокации технических средств регулирования дорожного движения;создание районных центров организации дорожного движения (в 10 районах Киева) и другие.