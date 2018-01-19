Кличко нырнул в крещенскую воду вместе с главами районов Киева и своими замами (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в крещенскую воду в парке "Наталка". Кличко отметил, что это была не принудительная акция.

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"Это было с моей стороны предложение. Такое, знаете, сплочение и закаливание команды, - рассказал мэр. - Сегодня большой христианский праздник и я хочу поздравить всех с Крещением. Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой – в Бога, в Украину и в наше дело!" - сказал Кличко после ныряния в крещенскую воду.

В парке "Наталка" в этом году оборудовали локацию, где все желающие киевляне могут окунуться в крещенскую воду.