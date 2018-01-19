В Киеве в этом году откроют 8 новых и реконструированных детсадов

В этом году в Киеве планируют открыть 8 детских садов , один из которых - детсад на Позняках на 260 мест. Об этом завил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции завершение строительства садика на пересечении улиц Княжий Затон и Ахматовой (Дарницкий район), передает его пресс-служба.

Детсад на Позняках - это трехэтажное здание на участке площадью более 1 га. Сад рассчитан на 14 групп (в том числе 4 ясельных), на 260 детей. Общая стоимость строительства - около 120 млн грн.

«Надеюсь, что за месяц-полтора мы всех пригласим на открытие этого детского сада. Садик - самый современный и строился с использованием новейших технологий», - сказал Кличко.

Детское учреждение будет иметь плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, пищевой и медицинский блоки, административные помещения, кабинеты логопеда и психолога. В актовом зале установят современное музыкальное оборудование, проектор и мультимедийный экран. Кровля здания обустроена антикриговою системой. В саду также предусмотрена установка системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, домофонной связи на входе на территорию сада и в само помещение.

Проектом учтены требования по доступности лиц с ограниченными физическими возможностями: предусмотрены пандусы, лифт.

Особое внимание уделили вопросам энергосбережения: утеплили фасад, установили современные системы вентиляции, энергосберегающее освещение.

На территории заведения расположено 14 групповых площадок с теневыми навесами, гідромайданчик для закаливания детей в летний период, площадки для занятий спортом и опытов юных натуралистов. Будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение территории с устройством системы полива.

Мэр добавил, что кроме строительства детсада на Княжем Затоне, в этом году планируется полностью реконструировать еще 7 детских учебных заведений, которые смогут принять около 900 детей. «Нам удалось в некоторых районах города решить вопрос с нехваткой мест в детских садах. В некоторых районах, как Позняки, эта проблема существует. Наша задача - сделать все, чтобы в ближайшие годы очереди в детские сады не было. И мы над этим работаем», - подчеркнул Виталий Кличко.

Киевский городской голова добавил, что в этом году на финансирование образования столицы из бюджета будет выделено более 13 млрд грн.