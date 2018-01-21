Последствия пожара в нежилом доме в центре Киева (фоторепортаж)

20 января на улице Богдана Хмельницкого в Киеве загорелось здание. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям причину пожара еще не назвали, с огнем спасатели боролись почти 4 часа.

Последствия пожара вы можете видеть в фоторепортаже УНИАН.

Площадь пожара составила около 800 кв.м. К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.

Возможными причинами пожара на 5-6 этажах является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства.

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Министерство культуры глубоко обеспокоено вчерашним пожаром в здании по ул. Богдана Хмельницкого, 12-14, в Киеве. Об этом говорится в заявлении министерства.

«Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове как руководителю местного органа охраны культурного наследия с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения», — сказано в нем.

Министерство просит Виталия Кличко применить определенные действующим законодательством меры воздействия к тем владельцам, которые допускают ненадлежащее содержание памятников культуры, что несет угрозу их уничтожения.

«Надеюсь, что уже завтра владельцы (пользователи) памятника по ул. Б. Хмельницкого, 12−14, получат свое предписание, а киевская власть обратится с иском в суд о выкупе достопримечательности», — подчеркивается в заявлении.