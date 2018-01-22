В Киеве из-за мероприятий ко Дню соборности закрыт один из выходов из подземного перехода станции метро "Театральная"
Выход из подземного перехода к Музею истории Киева не будет работать до окончания мероприятий.
В Киеве сегодня из-за мероприятий ко Дню соборности Украины закрыт один из выходов из подземного перехода станции метро «Театральная».
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».
«Сегодня, 22 января, с 8:00 и до окончания мероприятий ко Дню соборности Украины будет закрыт выход из подземного перехода станции метро «Театральная» к Музею истории Киева», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Украина сегодня, 22 января, отмечает День соборности. В этот день во всех регионах страны запланировано проведение 282 массовых мероприятий, в которых, по предварительной информации полиции, примут более 62 тысяч человек. Безопасность во время проведения массовых мероприятий будут обеспечивать более 3,2 тыс. правоохранителей.
Сегодня в Музее истории Киева президент Украины Петр Порошенко открыл выставку «Украинский круг», посвященную Дню соборности и 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики.