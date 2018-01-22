На Троещине в этом году построят новую современную больницу

В этом году в Киеве начнутся работы по строительству больницы в Деснянском районе. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала “Киев”.

“Почти 400 тыс. человек проживают в Деснянском районе - это равнозначно населению большого города, - и там нет больницы. Больница нужна, мы в этом году приступаем к ее строительству, - отметил Кличко. - Медучреждение - это не только помещение, важным является его наполнение – современное оборудование, которое позволяет поставить точный диагноз, и как результат - определить эффективное лечение, медперсонал, квалифицированные специалисты”.

Мэр подчеркнул, что длительное время киевские больницы, как и в других регионах страны, были в упадке. И задача столичных властей – “вдохнуть новую жизнь в эти медучреждения, сделать их современными”.

Кличко отметил, что на этой неделе посетил с инспекцией Киевскую городскую клиническую больницу №12 и детскую больницу № 7.

В детской больнице № 7 было осуществили реконструкцию почти на 47 млн грн.

“Эта больница выглядит не как отреставрированная, а как новая, - отметил Кличко. - Сделан внешний и внутренний ремонт. Установили новый аппарат МРТ стоимостью почти 40 млн грн. За время его работы уже обследовали почти 500 детей. Приобретение нового МРТ позволяет проводить исследования всех органов. Медики которые работают на этом оборудовании, очень довольны”, - сказал Кличко.

Также столичный глава рассказал, как ознакомился и с ходом ремонтных работ в ряде отделений Киевской больницы №12. Столичная власть заканчивает ремонт и закупила новое оборудование для отделения неотложной (экстренной) медицинской помощи и двух травмпунктов (опорно-двигательный и челюстно-лицевой). На реконструкцию приемного и специализированных отделений выделено 91 млн грн. При этом на 60 млн грн закупили новое медоборудование.

“Все наши медучреждения должны отвечать современным требованиям и предоставлять качественный сервис и эффективную помощь всем, кто обращается. Поэтому мы шаг за шагом обновляем медучреждения до европейского уровня. В этом году мы еще увеличили финансирование медицинской отрасли как одной из приоритетных – до 9,1 млрд грн. Это деньги на строительство и ремонт больниц, закупку современного оборудования, потому что современная медицина - это в первую очередь новые технологии”, - подчеркнул Виталий Кличко.

В этом году в столице, с целью повышения уровня энергоэффективности медучреждений, планируют утеплить фасады и заменить окна в Детской больницы № 4 Соломенского района, Детской клинической больницы № 9 Подольского района, Киевском городском родильном доме №6, Киевском городском психоневрологическом диспансере № 3, Киевском городском консультативно-диагностическом центре.

Также планируется провести капитальный ремонт помещений отделений паллиативной помощи в следующих учреждениях: Киевская больница №2, клиническая больница №6, Киевская городская клиническая больница №10, больница №18, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны.

Кроме того, завершат капитальный ремонт кардиохирургического операционного блока отделения рентген-эндоваскулярной хирургии с палатами реанимации и послеоперационного пребывания в Александровский клинические больницы г. Киева.

Значительное внимание в этом году также будет уделено проведению ремонтов учреждений врачебно-акушерской помощи беременным, роженицам и новорожденным. Так, будет проведен капитальный ремонт бактериологической лаборатории Киевского городского родильного дома № 2, завершат начатый в 2016 году капитальный ремонт с перепланировкой первого этажа акушерского отделения с операционным блоком, индивидуальными и семейными родильными палатами Киевского роддома № 3, капитальный ремонт лифтов в столичном Перинатальном центре.

Также будут завершены работы по превращению заведения в больницу интенсивного лечения в Киевской городской детской клинической больницы №1.

Кроме того, планируется завершить и работы по капитальному ремонту помещений Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи под создание центра сердечно-сосудистой патологии. Также планируется завершить капитальный ремонт помещений клинической больницы № 2 и Киевского городского родильного дома №1.