Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с Днем Соборности

“Я убежден и всегда говорил – один человек ничего не сделает. Наша сила – в нашем единстве. Я могу приводить множество примеров положительных изменений и сдвигов, которые произошли только благодаря объединению десятков, сотен и даже тысяч единомышленников. Например, в столице, только благодаря совместным действиям неравнодушных киевлян нам удалось спасти и Киевский велотрек и парк “Наталка”, и стадион “Старт” и много других объектов, - отметил Кличко. - И сегодня, в День Соборности, каждому украинцу особенно важно помнить о нашем единстве, об объединении усилий ради победы. Победы в борьбе за территориальную целостность государства, за успешные реформы, за право идти путем, который избрал украинский народ ”, - отметил Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

Мэр отметил, что день Соборности - это день объединения нашего народа, день возрождения украинской государственности. И сегодня, когда часть украинских земель оккупирована и аннексирована, именно единство является залогом победы.

“Я уверен: если мы, украинцы, будем едины - мы сможем вернуть Крым и Донбасс, освободить нашу страну от оккупантов и восстановить мир на Востоке, такой важный для каждого из нас. И я верю, что мы построим сильную и успешную державу, но действовать нам нужно единым фронтом!” - подчеркнул Кличко.