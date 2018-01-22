Это национальный объект: Кличко опроверг сообщения об отчуждении части киностудии им. Довженко

Киностудия имени Довженко является целостным имущественным комплексом, объектом национального значения, который подчинен министерству культуры Украины. Поэтому ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может идти речь. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Национальная киностудия имени Довженко - важная структура в украинском кино - и видеопроизводстве, исторический объект украинского киноискусства, - отметил Кличко. - Киностудия является целостным имущественным комплексом, который находится в ведении Министерства культуры. И, я убежден, ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может идти речь. Киевсовет такого решения не примет», - подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что вопрос коммерческих отношений киностудии с частными структурами о правах аренды должен решаться в юридической плоскости. А земельная комиссия Киевсовета, по его мнению, не должна была принимать подобного решения.

"Пока я мэр, я буду делать все, чтобы важные для Киева и киевлян объекты функционировали по своему профилю. Чтобы на стадионах играли в футбол и занимались спортом, а не застраивали их, чтобы киевские парки оставались зелеными зонами, а на легендарной киностудии имени Довженко - снимали кино, которое прославит Киев и Украину", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, 19 января на сайте киностудии им. Довженко была опубликована информация относительно попытки отобрать у студии часть земли и имущества. В попытках незаконного завладения государственной собственностью обвинили фирму, связанную с российской «Роснефтью».