Киевская ОГА объявила борьбу незаконным газовым заправкам

Киевская областная государственная администрация объявила борьбу с незаконно установленными газовыми заправками и незаконными водными объектами, которые размещены без разрешений и вредят руслу рек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА со ссылкой на заместителя губернатора Юрий Денисенко.

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В ОГА отмечают, что уже с понедельника 22 января состоится первый рейд специально созданной мобильной группы, которая будет выявлять незаконные автогазозаправочные пункты. Такая же комиссия будет работать и по водным объектам и незаконном намыва песка.

Соответствующее решение отмечают в ОГА принято на заседании Комиссии по вопросам образования и обращения с отходами, использования и охраны природных ресурсов.