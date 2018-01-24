Кличко в Давосе призвал инвесторов участвовать в инновационном развитии Киева

Киев сегодня открыт для предпринимателей и инвесторов. Сегодня уникальный шанс приобщиться к технологическому, инновационному развитию украинской столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе во время выступления на панельной дискуссии на тему: «Киев как новый глобальный технохаб». Дискуссия состоялась в "Ukraine House Davos" - первом украинском павильоне за всю историю Всемирного форума в Давосе.

“Сегодня активно развивается ИТ-отрасль в Украине, нам нужны технологии, современная техника и оборудование, новые идеи. И мы приглашаем инвесторов к сотрудничеству и гарантируем всестороннюю поддержку тем, кто присоединится к развитию нашего города, к внедрению инноваций, созданию новых рабочих мест”, - отметил Виталий Кличко.

Кличко рассказал участникам панели о том, что уже удалось сделать, и о перспективах, над воплощением которых Киев работает.

“Киев сегодня динамично изменяется, - это отмечают все. Меняется, в первую очередь, благодаря инновациям и технологиям. И нам есть куда расти, над чем работать и развивать тот большой потенциал, который мы имеем”, - отметил Кличко.

Он отметил, что три года назад в украинской столице начали внедрять новейшие технологии в различных сферах жизни города. Начали с системы городского управления.

“Мы активно взялись за создание smart-инфраструктуры Киева и продолжаем делать столицу «умной», чтобы создать более комфортные и безопасные условия для жителей нашего города, - подчеркнул Виталий Кличко. - Киев стал первым городом в стране, который начал успешно и комплексно внедрять «умные» технологии и строить городскую цифровую инфраструктуру. Кстати, именно по результатам переговоров на одном из Форумов в Давосе мы начали в Киеве вводить систему Kyiv Smart City”.

Мэр рассказал об инновациях в системе управления городом. «Это и Открытый бюджет, система электронных закупок, система петиций в Киевсовет, и “Бюджет участия”, и различные городские сервисы, чтобы сделать город более комфортным, безопасным и современным. - сказал Кличко. - Отдельно хочу сказать об очень важном проекте «Безопасный город», который мы инициировали и воплощаем для безопасности киевлян, контроля и управления трафиком в городе. Уже 6 тысяч камер работает в Киеве в рамках общей системы видеонаблюдения”.

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Кличко отметил, что за 2 года в развитии «умной» инфраструктуры Киев сделал столько, сколько другие города делают за 20 лет.

Киевский городской голова также рассказал, что в прошлом году в Киеве открыли современный центр инноваций и IT-технологий iHub. “Я уверен, что в этом крупнейшем инкубаторе в стране воплощены самые амбициозные инновационные и технологические стартапы. Мы над этим работаем. Это очень важно для дальнейшего развития города, страны, для того, чтобы наши талантливые инноваторы не покидали Украину. У нас большой интеллектуальный, профессиональный потенциал, который сегодня востребован во всем мире”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также рассказал, что iHub развивает сегодня три основных направления: Центр инноваций, Smart city school и Акселератор городских проектов.

«Smart city school обучает программированию. В том числе и детей. Школа уже выпустила 100 юных киевлян и мы решили запустить этот проект факультативно в столичных школах, - отметил мэр Киева.- А некоторые проекты Акселератора начинаем внедрять в городе. Свою миссию как мэра столицы я вижу, в частности, в том, чтобы инновации и технологические изменения в городе сказывались на качестве жизни и комфорте его жителей», - сказал Виталий Кличко.

Сегодня вечером в "Ukraine House Davos” состоится общение и дискуссия с Виталием и Владимиром Кличками на тему «Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя или общественного деятеля?».

В четверг Виталий Кличко посетит мероприятие, которое традиционно организовывает американское издание Washington Post, на который собираются лидеры со всего мира в сфере политики, финансов, медиа и технологий.

Также мэр Киева примет участие в Украинском завтраке в Давосе.