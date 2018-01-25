Братьям Кличко в Давосе вручили награду за успешное продвижение положительного образа Украины в мире

Виталию и Владимиру Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе вручили Специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире".

Награду братья получили в "Ukraine House Davos”, где состоялось общение и дискуссия с Виталием и Владимиром Кличко на тему «Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя или общественного деятеля?».

"Мы оба - и я, и Владимир, каждый день преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней, - уже не спортивной, - деятельности, - отметил Виталий Кличко. - И меня могут упрекать, что я - не Цицерон, не очень красиво говорю. Но, мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное - как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов. Как и в спорте», - пошутил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что благодарен брату за поддержку. «Секрет успеха - мы сильны вместе. Всегда единым фронтом - мы вдвоем сильнее», - сказал Виталий Кличко.

Владимир отметил, что они с братом после спорта начали карьеру после карьеры. Каждый свою. «Мой брат очень занятой человек. Сейчас он - мэр Киева и все свое время уделяет этой работе. Политическая карьера для него - это большой вызов. Но, как в спорте он себя сделал сам, так и в политике делает», - сказал Владимир Кличко.

Также Виталий и Владимир Кличко приняли участие в Украинском завтраке в Давосе, где в этом году обсуждали проблемы и вызовы для Украины в контексте основной темы форума «Создание общего будущего в меняющемся мире».

Также мэр Киева примет участие в мероприятии, которое традиционно организовывает американское издание Washington Post и на который собираются лидеры со всего мира в сфере политики, финансов, медиа и технологий.

"Сейчас многие думают и звучат такие мнения, что Европа и мир устали от поддержки Украины. И есть попытки, звучат предложения снять санкциии из России. Но вопрос, который стоит на кону: это демократические ценности и конструкция мировой безопасности. И если мы начнем закрывать глаза на этот вопрос, то тогда нам придется говорить не об экономике, не о развитии, а о выживании мира в очень непростых условиях и ситуации, - отметил Кличко. - Поэтому на всех встречах я подчеркиваю необходимость поддержки Украины. Потому что этот вопрос сегодня - один из важнейших для мировой политической элиты. Это вопрос поддержки не власти или оппозиции. Это вопрос поддержки страны, которая показала, что готова бороться за свой европейский выбор, за демократические, европейские ценности. И сегодня это доказывает ценой жизней своих лучших патриотов», - отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам.