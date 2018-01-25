Кампания декларирования–2018: в Киеве "засветились" уже 35 миллионеров

В Украине продолжается кампания декларирования – 2018. Общая задекларированная сумма на сегодня по Киеву составляет более 236 млн грн.

Свои декларации подали уже 35 миллионеров. Об этом в эфире радио "Голос Столицы" сообщила начальник Главного управления ГФС в г. Киеве Людмила Демченко.

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"На сегодняшний день в Киеве подано 848 деклараций об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 236 миллионов гривень. Из них – 35 деклараций подано миллионерами и 393 декларации на налоговую скидку. По представленным декларациям к уплате причитается 3,8 миллионов гривень налога на доходы физических лиц и 0,6 млн грн. военного сбора", - сказала она.

Людмила Демченко подчеркнула, что плательщики, которые согласно разделу ІV Налогового кодекса Украины обязаны подавать декларацию, подают ее до 1 мая 2018 года.

Также начальник Главного управления ГФС в г. Киеве напомнила о ряде изменений в нормах относительно декларирования доходов граждан.